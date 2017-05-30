Прикрепление к поликлинике— что это? Какие преимущества получат казахстанцы?

О медприкреплении казахстанцы давно наслышаны, но какой в этом смысл — поняли до сих пор не все. Сама идея в том, чтобы народ смог без проблем получить бесплатную медицинскую помощь и консультацию. А также приучить население совершать плановые осмотры у врачей.

Луина, певица:

— Прохожу мед осмотр 2 раза в год это точно. Не потому что мне это принципиально. К Салтанат я пытаюсь ходить периодически, потому что ты работаешь со связками, это главный инструмент.

Поэтому первым делом определяем — какая больница нам по душе. Став ее прикрепленным пациентом, клиника сможет вам дать бесплатный спектр услуг, например: узи, экстренное удаление зуба, анализ крови, первая помощь при ранах и переломах. Но есть ли разница между частным и государственным учреждениями?

Амина Абдрахманова, заместитель главного врача по лечебной работе:

— Это выбор пациента, прежде всего, он может в любую. Он получает точно такой же и в частной, получает то, что ему показано, государством гарантированный объем, они получают бесплатно.

Главное запомнить еще один факт: медприкрепление — это лишь один из главных этапов к обязательному медицинскому страхованию. Ведь с 1 января 2018 года машина запустится. И кто прикрепился — проблем не узнает. А кто проигнорирует, то получить медуслуги, даже за деньги, будет практически невозможно.