Приключения мистера Пибоди и Шермана

Суббота 16:10, воскресенье 10:40

Год выхода: 2014

Страна: США

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Роб Минкофф

О фильме: Мистер Пибоди — бизнесмен, изобретатель, ученый, нобелевский лауреат, гурман, двукратный олимпийский чемпион и гений… который кроме всего прочего является собакой. При помощи своего самого неординарного изобретения — машины ВЕЙБЕК — мистер Пибоди и его приемный сын Шерман мгновенно перемещаются в прошлое, где становятся свидетелями самых важных исторических событий и общаются с известными историческими персонажами. Но когда Шерман нарушает правила путешествий во времени, нашим героям приходится вновь отправиться в путь — на сей раз с целью восстановления цепи исторических событий и спасения будущего. Кроме того, мистеру Пибоди предстоит справиться с самой сложной для него задачей — стать настоящим отцом для Шермана.

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