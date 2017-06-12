Президент Линкольн: охотник на вампиров

Понедельник 00:00

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: ужасы, фэнтези, боевик, триллер

Режиссер: Тимур Бекмамбетов

В ролях: Бенджамин Уокер, Доминик Купер, Энтони Маки, Мэри Элизабет Уинстэд, Руфус Сьюэлл, Мартон Чокаш, Джимми Симпсон, Джозеф Моул, Робин МакЛиви, Эрин Уоссон

О фильме: Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь Величайшего Президента Америки Авраама Линкольна — любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели?..



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