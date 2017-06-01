Премьера нового фильма «чудо-женщина» от вселенной DC Comics. Стоит ли его смотреть?

Переходим от маленькой принцессы к настоящей героине — «Чудо- Женщине», именно с сегодняшнего дня наши зрители смогут дать свою оценку новой картине Пэтти Дженкинс. Переплюнет ли картина Марвэловского Дэдпула?

В отличие от того же Дэдпула персонаж «Чудо-Женщина» существует вот уже на протяжении почти восьмидесяти лет. В свое время она стала символом феминизма и показала, что девушки — это не слабый пол.

Вкратце сюжет новой картины выглядит следующим образом — «Чудо-Женщина» c в полне обычным именемДиана, является принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. В один из дней возле ее райского острова терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой.

В то или иное время на роль «Чудо-Женщины» рассматривались Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл, Сандра Буллок, Ева Грин и другие. Однако выбор режиссера Пэтти Дженкинс пал на не раскрученную израильскую актрису — Галь Гадот.

Галь Гадот, исполнительница главной роли:

-Мы поняли, что наилучшим способом изобразить мой персонаж — это показать ее многогранность, что она не только супер сильная, очень уверенная, не примиримая, но и спокойная, немного смущенная и хрупкая. Она не совершенна, она и не должна быть такой, поэтому «Чудо-женщина» интереснее многих персонажей.

Однако прежде чем Галь появилась перед камерой, актриса по 5 часов в день пропадала в спорт-зале! Ведь ее гонорары росли пропорционально ее мускулам!

Галь Гадот, исполнительница главной роли:

-Я очень волновалась, когда мне предложили эту роль, но одновременно я была на подъеме и позитивном настрое. Очень сложно было нарастить мышцы, ведь помимо прочего мне каждый день надо было заниматься верховой ездой и учиться боевым приемам.

Кстати, картина только появилась на экранах, но ее уже сотрясают скандалы. Фильм, оказывается, оскорбил чувства феминисток, которых смутили выбритые подмышки героини — амазонки.

Отметим, «Чудо-Женщина» получила много положительных отзывов от кинокритиков, а многие из специалистов считают, что это одна из лучших картин во вселенной Ди-Си. Так это на самом деле или нет, вы можете решить сами.