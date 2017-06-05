Правила проведения конкурса «ЮБИЛЕЙНОЕ ЛОГО НТК 20 ЛЕТ!»

1. Основные положения

1.1. Наименование Конкурса (далее ¬ «Конкурс»): «ЮБИЛЕЙНОЕ ЛОГО НТК 20 ЛЕТ!»

1.2. Организатор Конкурса: Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимый Телевизионный Канал», местонахождение: г.Алматы, пл.Республики, 13, оф.507.

1.3. Сайт организатора: ntk.kz.

1.4. Тип проводимого Конкурса: празднование 20-летия телеканала «Независимый Телевизионный Канал» (далее – Телеканал).

1.5. Территория проведения: Республика Казахстан.

1.6. Срок проведения Конкурса: «01» июня 2017 г. с 09.00 ¬ по «30» июня 2017 г. до 23.59.

1.7. Дата определения победителя: «05» июля 2017 г.

1.9. В Конкурсе могут принять участие любые желающие граждане Республики Казахстан, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет (далее – Участник).

1.10. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами.

1.11. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламно-информационных материалов конкурса: на Сайте организатора, социальных сетях Организатора Конкурса и на Телеканале.

1.12. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила.

1.13. Участник, принимая участие в Конкурсе, тем самым подтверждает свое согласие соблюдать требования настоящих Правил, а также дает Организатору Конкурса свое согласие на использование, сбор, хранение и обработку своих персональных данных в целях проведения Конкурса, вручения Приза, публикации результатов Конкурса.

1.14. Участник, ставший победителем Конкурса, тем самым подтверждает свое согласие на передачу им исключительных имущественных прав Организатору на созданный юбилейный логотип Телеканала в полном объеме.

1.15. Участник Конкурса принимает во внимание, что во время проведения Конкурса в соответствии с настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до сведения посетителей Сайта и на страницах социальных сетей Организатора любую информацию, которая:

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц;

• нарушает права несовершеннолетних лиц;

• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера;

• содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными;

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

• содержит экстремистские материалы;

• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий,

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;

• носит мошеннический характер;

• а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или требования действующего законодательства Республики Казахстан.

1.16. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование его изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи Призов, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.

2. Приз Конкурса

2.1. Приз формируется не за счет средств Участников Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.

2.2. Приз может быть предоставлен партнером Организатора.

3. Условия участия в Конкурсе

2.1. Чтобы стать Участником Конкурса необходимо в период с «01» июня 2017 года по «30» июня 2017 года включительно, совершить следующие действия:

2.1.1. Прислать созданный Участником дизайн юбилейного логотипа Телеканала на электронную почту: logoNTK20@ntk.kz, указать фамилию, имя, отчество, телефон контакта.Поделиться информацией о конкурсе путем перепоста с Сайта, с комментарием “участвую!” и хештегом #20летиеНТК. Сделать это необходимо на своей стене в любой из указанных социальных сетей: Фейсбук, Твиттер, ВК, Инстаграм.

2.1.2. Требование к логотипу:

Участник при создании юбилейного логотипа должен использовать как основу существующий логотип Телеканала в указанной цветовой гамме:

Технические параметры: 1920×1080

2.2. Художественный совет Организатора произведет выбор наиболее интересного логотипа Телеканала. Будет учитываться соблюдение технических параметров логотипа, художественное оформление, цветовое оформление.

2.3. Обязательным условием для того, чтобы стать претендентом на Приз, является заполнение анкеты (образец на странице Сайта) с регистрационными данными (имя, фамилия, отчество, e¬mail, номер телефона) и прислать на почту вместе с разработанным дизайном логотипа. Указанные данные должны быть истинными и актуальными.

2.4. В случае выявления недобросовестного участия в Конкурсе Участник исключается из претендентов на Приз по усмотрению Организатора Конкурса. Исключение Участника не может быть оспорено.

4. Порядок определения победителя

4.1. Победитель определяются с 01 июля 2017 года по 04 июля 2017 года среди Участников допущенных к Конкурсу.

4.2. Конкурсный отбор и определение его победителя осуществляется Художественным советом, состав которого утверждается приказом Генерального директора Организатора в количестве не менее 5 (пяти) членов.

4.3. Заседания считаются правомочными при наличии не менее 2/3 ее состава.

4.4. Решения по итогам Конкурса принимаются членами Художественного совета открытым голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. При равном количестве голосов, голос Председателя Художественного совета является решающим.

Итоговый протокол подписывается всеми членами, присутствовавшими на заседании, и должен содержать решение о признании победителя (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения) и рекомендации к присуждению Приза.

4.5. Решение о присуждении Приза принимается Организатором на основании решения Художественного совета. Решение Организатора оформляется в виде приказа Генерального директора Организатора.

4.6. Победитель будет оповещен о Призе по номеру телефона, указанному в анкете. При невозможности дозвониться до победителя в течение суток, Приз победителя будет разыгрываться среди других Участников.

4.7. Информирование Участников о победителе также производится на Сайте и в официальной группе Организатора в социальных сетях.

5. Порядок и сроки получения Призов

5.1. Приз предоставляется победителю 05 июля 2017 года.

5.2. Вручение Приза победителю осуществляется в офисе Организатора Конкурса.

5.3. Победитель обязан предоставить Организатору для получения Приза документы, удостоверяющие личность. Невостребованный Приз используются по своему усмотрению Организатором Конкурса.

5.4. Победитель предоставляет право Организатору Конкурса использовать одну из своих публичных фотографий из аккаунта в социальной сети, либо предоставляет свою фотографию по запросу Организатора с правом размещения фотографии на Сайте, а также в официальных группах Телеканала в социальных сетях. При получении Приза победитель обязуется также предоставить Организатору фотографию с изображением себя и полученного Приза.

5.5. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза вместо выдачи ее в натуре, а также замена Приза другими Призами не производится.

5.6. Организатор самостоятельно оплачивает все налоги, в связи с выигрышем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.7. Вручение Приза осуществляется на основании двухстороннего договора, заключаемого между Организатором и победителем, а также договором, заключаемым между победителем и партнером о получении туристских услуг.

Договор о передаче Приза помимо общих условий должен также предусматривать:

1) Передачу исключительных имущественных прав на юбилейный логотип телеканала «Независимый Телевизионный Канал», созданный победителем;

2) данные о победителе;

3) виды использования логотипа, сроки, территория передаваемых прав – без ограничений;

4) гарантии победителя о соблюдении прав интеллектуальной собственности, в том числе третьих лиц;

5) ответственность победителя на случай нарушения прав интеллектуальной собственности.

5.8. С момента получения Приза Участником, ставшим обладателем Приза, последний несет риск его случайной гибели, утери или порчи.

5.9. Организатор не осуществляет выдачу Приза в случае выявления фактов мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: мошенничество при регистрации, плагиат при участии в Конкурсе и другие нарушения. Организатор определяет наличия факта мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.

5.10. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно количеством Призов, указанных в настоящих Правилах.

5.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками.

6. Заключительные положения

6.1. Совершение Участником действий, направленных на участие в Конкурсе, признаются подтверждением того, что Участник Конкурса ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.