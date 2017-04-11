Пранк от РЕВЮ: как реагируют алматинцы на мусор на улицах?

Не успели казахстанцы начать радоваться весне, как взор стал омрачать мусор на городских улицах. В Уральске власти первыми забили тревогу, и предложили банальные субботники превратить в праздник! Но на одних призывах к уборке улиц далеко не уедешь.

Чисто не там где убирают, а там, где не мусорят — это верно. Только вот так и хочется добавить — чисто там, где нет равнодушия! Наш подставной хулиган решил проверить реакцию алматинцев на откровенное хамство!

Спустя 15 минут эксперимента, мы немного были в шоке. Никто из очевидцев даже бровью не повёл. Тогда в ход пошёл вопрос в лоб: почему вы не сделали, хотя бы замечание?

А затем еще 50 прохожих, на глазах которых выбрасывали различный мусор! Но этой проблемы будто не существовало до поры до времени. И лишь 2 девушки осмелились сказать хулигану, что он не прав!

После этого нарушитель в наглую стал кидать под ноги прохожим пластиковую бутылку. И из 20 очевидцев, лишь одна компания людей настояла на своём — взять и выбросить мусор как положено.

К сожалению, итог эксперимента оказался не в пользу горожан. Мусор продолжал летать в разные стороны, куда нарушитель пожелает. С такими показателями нетерпимости спасти мегаполис от грязи будет крайне сложно.