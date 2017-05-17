Поздравлял молодоженов и похищал телефоны: полиция Алматы задержала свадебного вора

А знаете ли вы всех гостей, которых пригласили на той? Многих этот вопрос вводит в ступор, потому что казахстанцы любят приглашать на торжества как минимум 200 человек. Вот таким гостеприимством наших жителей воспользовался один 34 -летний мошенник.

Полицейские Алматы задержали уроженца Южно- Казахстанской области, который промышлял кражами на свадьбах и торжествах в Алматы и Астане. Молодой человек без приглашения приходил на тои, Представляясь гостем со стороны сватов, мужчина весело проводил время, а параллельно воровал имущество гостей.

Оставаясь вне подозрений, он «сметал» сотовые телефоны, оставленные на столах, и незаметно уходил. Полицейские уже доказали семь фактов краж. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.