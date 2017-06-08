Появилась модель, которая может отобрать хлеб у самой Кендалл Дженнер!

Кендалл Дженнер красоты не занимать. Тем не менее, она призналась, что появилась модель, которая может отобрать у нее хлеб.

В последнем интервью для одного глянцевого издания девушка заявила, что была приятно удивлена внешностью и профессионализмом 15-летней Кайи Гербер, дочери легенды — Синди Кроуфорд.

Дженнер довелось поработать с ней на фотосессии для журнала Love. После чего у IT-girl засела мысль: её скоро заменят!

Что и говорить, Кендалл сама заработала свою славу быстро и бескомпромиссно. Несмотря на то, что она попала в фэшн-индустрию еще в 13 лет, по-настоящему заговорили о ней только в 2014 году, когда она «подвинула» Кару Делевинь. Сегодня красотка — завсегдатай всех модных показов, а ее лицо украшает обложки авторитетных фэшн-изданий.

Кендалл даже включили в состав ангелов «Victoria`s Secret». Кстати, одновременно с Джиджи Хадид.

Топ-модели дружат, но в то же время между ними существует негласная конкуренция. Кстати, младшая сестренка Джиджи Белла тоже штурмует все мировые подиумы. Причем, с оглушительным успехом.

И хотя младшенькая приехала покорять Манхэттен позже, дорожка была уже протоптана, Белла сделала все, как её сестра: подписала контракт с IMG models, засветилась в лукбуках Ройтфельда и Тома Форда, нашла себе парня-музыканта и подружилась с сестричкой из клана Кардашьян — Кайли Дженнер.

Но именно выходы в свет Беллы всегда бурно обсуждаются. Взять те же Канны в прошлом году. Разрез ее платья просто свернул всем шеи.

Кстати, в 2016 году сёстры Хадид уже на равных правах боролись за звание «Модели года». Так что, вот они — законодательницы стиля нашего времени.