Похождения императора

Понедельник 11:00
Год выхода: 2000
Страна: США
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный
Режиссер: Марк Диндал
О фильме: Как и положено царственной особе, император Куско — очень занятой человек. Но последнее его занятие грозит обернуться большими неприятностями: правитель решил построить для себя водный парк, предварительно снеся одну из деревень королевства.
Этот план непременно бы воплотился в жизнь, если бы неприятность не произошла уже с самим императором: недруги превратили его в ламу! Но напасти на этом не закончились: единственным человеком, который мог помочь императору вернуться на трон и в собственное тело, оказывается житель деревни, обреченной на снос. Дорога домой для Куско обещает быть очень долгой.
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