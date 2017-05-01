Похождения императора

Понедельник 11:00

Год выхода: 2000

Страна: США

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Марк Диндал

О фильме: Как и положено царственной особе, император Куско — очень занятой человек. Но последнее его занятие грозит обернуться большими неприятностями: правитель решил построить для себя водный парк, предварительно снеся одну из деревень королевства.

Этот план непременно бы воплотился в жизнь, если бы неприятность не произошла уже с самим императором: недруги превратили его в ламу! Но напасти на этом не закончились: единственным человеком, который мог помочь императору вернуться на трон и в собственное тело, оказывается житель деревни, обреченной на снос. Дорога домой для Куско обещает быть очень долгой.

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