Повелитель стихий

Воскресенье 21:00

Год выхода: 2011

Страна: США, Канада

Жанр: фэнтези, боевик, приключения, семейный

Режиссер: М. Найт Шьямалан

В ролях: Ноа Рингер, Дев Патель, Никола Пельтц, Джексон Рэтбоун, Шон Тоуб, Аасиф Мандви, Клифф Кёртис, Сейшелл Гэбриел, Кэтрин Хотон, Френсис Гуинан

О фильме: Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство Земли и Народ Огня. Четыре нации были связаны судьбой, когда Народ Огня начал жестокую войну против всех. Прошло сто лет без надежды что-то изменить в этом мире. Народ Огня почти близок к победе в войне.

Оказавшись между борьбой и храбростью, юный Аанг понимает, что он — Аватар, обладающий силой повелевать четырьмя стихиями, и то, что только он может вернуть баланс и восстановить мир на земле. Вместе с юной повелительницей воды Катарой и её братом Соккой он отправляется в путешествие.