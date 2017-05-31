Потомки их вряд ли увидят: места, которые нужно посетить, пока они не исчезли!

Постоянное изменение климата, вырубка лесов, повышение уровня воды в океанах в ближайшее время могут привести к тому, что мировые достопримечательности просто исчезнут с лица Земли.

Из Австралии пришла грустная новость. Как посчитали местные ученые, масштабные меры, которые планируется направить на спасение Большого Барьерного рифа, не принесут результата. Как известно, его уникальная экосистема – это самый большой дом для различных жителей океана. Вот уже на протяжении последних десятилетий жизнь здесь угасает. Растянувшийся на более чем 2000 километров риф только за последние 30 лет потерял больше половины кораллов.

Один из главных виновников гибели океана — это глобальное потепление и поэтому для сохранения подобных природных объектов нужны масштабные меры, которые нужно проводить по всей планете.

В ближайшие 70 лет с лица Земли может исчезнуть также один из красивейших городов мира — Венеция. Уровень воды в мировом океане повышается и итальянский город по 1,5 миллиметра погружается под воду. Всего несколько десятилетий и при нынешних темпах Венеция будет уже под водой.

Один из самых любимых курортов молодоженов со всего мира — Мальдивы также в скором времени могут навсегда погрузиться в пучину мирового океана. БОльшая часть государства находится на высоте трех метров над уровнем моря — это один из самых низких показателей на планете. Ситуация настолько серьезная, что правительство уже покупает земли для своих граждан на территории Индии в случае подтопления.

Вырубка лесов может нарушить весь экобаланс на Мадакаскаре. Если вырубка продолжится в нынешнем темпе, вся растительность на острове исчезнет к 2050 году и на Мадагаскаре просто невозможно станет жить.

Кроме того, в скором времени с лица Земли могут буквально раствориться новозеландский ледник Франца-Иосифа, комплекс скал «Двенадцать апостолов в Австралии», республика Науру, озеро Чад и другие.