Помоги, но не попадись на уловку! Как отличить мошенника от мецената?

В соцсетях можно заметить много объявлений о благотворительных акциях и концертах. Печально, но нуждающихся становится все больше и больше. А может это вовсе не малоимущие, а мошенники?

От неприятностей никто не застрахован, тем более, если здоровье подводит. Зачастую просьбы помочь связаны именно с нехваткой финансов на лечение. Так и в этот раз, казахстанские артисты помогают преодолеть болезнь своему коллеге, популярному хореографу.

Анна Боброва, певица:

— Больше 30 тысяч долларов. Я не думаю, что мы соберем нужную сумму, но мы сможем помочь так, как мы можем.

Иногда даже моральная поддержка близких и сплоченность оказывают большое воздействие на выздоровление, не говоря о внимании совсем посторонних людей.

Роман Альманский, шоумен:

— Хотелось бы, конечно, собрать весь Казахстан, с каждого взять по 1000 тенге — это не так много. И помочь какому-нибудь ребенку. Делать это раз в месяц хотя бы. Дети были бы ближе к здоровью.

А ведь действительно, с миру по нитке и необходимые для лечения деньги найдены. Взять крупные компании. Если каждый работник сдаст по 1000 тенге, то выйдет круглая сумма. Так может стоит отказаться от одной чашки капучино в кофейне и сделать доброе дело?

Динмухаммед Даулетов, певец:

— В жизни самое важное — это делать добро и все об этом знают. Когда делаешь добро, не надо ждать возврата. Когда человек делает добро — это настоящий человек.

Но есть и те, кто на милосердии умудряется пополнять и собственные карманы. Мошенники воспользовались доверчивостью Дильназ Ахмадиевой.

Дильназ Ахмадиева, певица:

— Я попадалась на очень многие моменты с мошенничеством и отрабатывала очень много непонятных благотворительных концертов. Но это было тогда, когда я была не информированной. С тех пор, как я знаю, как это все делается, я досконально проверяю все: дохожу до сути, до человека, который нуждается.

Во всемирном рейтинге щедрости, наша страна занимает не самые лучшие позиции. Из 140 стран мы находимся лишь на 54 строчке. Тем не менее, в Казахстане имеется более 30 крупных благотворительных фондов, которые оказывают помощь по разным направлениям и открыты к пожертвованиям. Однако помогая материально, нужно не забывать и о безопасности.