Полуголые алматинцы на лыжах и сноубордах устроили массовый флешмоб

Горы, свежий воздух и атмосфера, наполненная весельем и безмятежностью. А всё это благодаря массовому спуску лыжников и сноубордистов, одетых в купальники, шорты, ну или просто, обернутых в простыню. Что это — безумство или кайф от спорта?

Горы, солнце и… толпа полуобнаженных людей… Они чувствуют себя словно на заснеженном пляже и демонстрируют свои подтянутые тела.

Катя, сноубордистка:

— Девушка, ты почему здесь стоишь одна и полураздетая?

— Я загораю и жду друзей.

— Ты всегда так ждешь друзей?

Нет, только сегодня!

Почему?

— Потому что мы голенькие! Мы чувствуем лето.

Мистер Лыжник, скажи, почему ты решил прокатиться без одежды?

— Очень жарко! Очень круто, свежо, особенно когда падаешь.

Падения избежать трудно, но и одеваться мало кто хочет.

Сабина, сноубордистка:

— Я думала, один раз спущусь, потом оденусь, но сейчас я думаю продолжать кататься в купальнике, так что лучше все приезжайте сюда кататься в купальниках.

Бауыржан, футболист:

— Ты болельщик Кайрата?

— Ну может ещё есть, но у меня только шарф.

— А почему ты решил кататься в футболке?

— Я вообще хотел без футболки, просто не успел снять.

В массовом спуске приняли участие 250 человек.

Владислав Семенов, руководитель маркетинга горнолыжного курорта:

— Основная цель — привлечение людей в горнолыжный спорт. Горный отдых. У нас проходят регулярно эти мероприятия.

А эта девушка вообще спустилась с горы пешком! Несмотря на многолетний опыт езды на лыжах, она решила их на время отложить.

Карлыгаш, лыжница:

— Я думаю, что это вообще очень хороший спорт. Это как бы хорошо. Лыжи — это очень хорошо. Всё подтягивает!

— Ты подтянулась сама?

— Я думаю, да.

И правда, наблюдая за эмоциями присутствующих, понимаешь, что объединяет их спорт.

Бауыржан, футболист:

— Ведь спорт — это жизнь! Футбол, лыжи и всё! Всегда за спорт.

Всем бодрости, тонуса и добра!