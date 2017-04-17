Полуголые алматинцы на лыжах и сноубордах устроили массовый флешмоб

Горы, свежий воздух и атмосфера, наполненная весельем и безмятежностью. А всё это благодаря массовому спуску лыжников и сноубордистов, одетых в купальники, шорты, ну или просто, обернутых в простыню. Что это — безумство или кайф от спорта?
Горы, солнце и… толпа полуобнаженных людей… Они чувствуют себя словно на заснеженном пляже и демонстрируют свои подтянутые тела.
Катя, сноубордистка:
— Девушка, ты почему здесь стоишь одна и полураздетая?
— Я загораю и жду друзей.
— Ты всегда так ждешь друзей?
Нет, только сегодня!
Почему?
— Потому что мы голенькие! Мы чувствуем лето.
Мистер Лыжник, скажи, почему ты решил прокатиться без одежды?
— Очень жарко! Очень круто, свежо, особенно когда падаешь.
Падения избежать трудно, но и одеваться мало кто хочет.
Сабина, сноубордистка:
— Я думала, один раз спущусь, потом оденусь, но сейчас я думаю продолжать кататься в купальнике, так что лучше все приезжайте сюда кататься в купальниках.
Бауыржан, футболист:
— Ты болельщик Кайрата?
— Ну может ещё есть, но у меня только шарф.
— А почему ты решил кататься в футболке?
— Я вообще хотел без футболки, просто не успел снять.
В массовом спуске приняли участие 250 человек.
Владислав Семенов, руководитель маркетинга горнолыжного курорта:
— Основная цель — привлечение людей в горнолыжный спорт. Горный отдых. У нас проходят регулярно эти мероприятия.
А эта девушка вообще спустилась с горы пешком! Несмотря на многолетний опыт езды на лыжах, она решила их на время отложить.
Карлыгаш, лыжница:
— Я думаю, что это вообще очень хороший спорт. Это как бы хорошо. Лыжи — это очень хорошо. Всё подтягивает!
— Ты подтянулась сама?
— Я думаю, да.
И правда, наблюдая за эмоциями присутствующих, понимаешь, что объединяет их спорт.
Бауыржан, футболист:
— Ведь спорт — это жизнь! Футбол, лыжи и всё! Всегда за спорт.
Всем бодрости, тонуса и добра!