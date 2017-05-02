Поэтом можешь ты не быть… Как заработать на написании стихов?

Наверное много людей которые хотят последовать примеру Джоан Роулинг, создавшей образ Гарри Поттера. Сейчас эта женщина получает многомиллионные авторские гонорары. Или взять поэтессу Веру Полозкову, которая тоже монетизировала свое хобби. Что же нужно, чтобы построить успешную литературную карьеру: природный талант или связи?

Вечера поэзии в Алматы — явление не редкое. Но нужны ли они вообще?

Кайрат Омар, режиссер, поэт:

— Без этого бессмысленного и нерентабельного занятия говорить о развитии невозможно. Именно работа со словом в пограничном состоянии — можно ли ему быть. Все достаточно сомнительно.

А что думают критики? Дмитрий Кузьмин, к примеру, создал союз литераторов России и перевел его в сеть.

Дмитрий Кузьмин, критик, переводчик, издатель:

— Мне кажется занятной такая попытка. А давайте теперь почитаем стихи в хостеле. Посмотрим что будет. перенесем все в неожиданный контекст. Внутри литературного цеха мы знаем, как что устроено, но на практике понимаем что знаем не все.

Но можно ли на писательском деле заработать? Доктор медицинских наук Михаил Зельцер считает, что нужно совмещать творчество и основную работу.

Михаил Зельцер, доктор медицинских наук, профессор, писатель, поэт:

— Писать — дело азартное, я профессионально этим не занимаюсь,а врачебная моя работа — это моя профессия. Думаю что профессиональные писатели, журналисты, художники, исключая великих людей, работая в этой сфере, им заработать очень сложно. И будет вечно как бывало, с тех пор как существует свет, где много мыслей — денег мало,

где денег много — мыслей мало.

Но можно попробовать заработать с помощью электронных издательств, в которых есть все «от и до» : вычитка, верстка, печать и продвижение. И все же, старый добрый способ встреч могучей литературной кучки — более проверенный.

Павел Банников, поэт, эссеист, редактор:

— Поэтам в лом заниматься этим всем, слава Богу, Канат Омар — не такой, раз я приехал в командировку в Алматы, он предложил и сказал «давай соберемся и почитаем стихи!». Почему бы и нет?

Вот так иногда все решает случай. Бестселлер «Сумерки» не приняли 14 издательств. А Маргарет Митчелл вообще 38 раз получала отказы. В наше время вариантов масса — литературные чтения, онлайн — фестивали, электронные издательства. Все — таки творец сегодня может быть и продавцом.