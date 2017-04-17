Подводная братва

Суббота 16:00, воскресенье 10:20

Год выхода: 2004

Страна: США

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Бибо Бержерон, Вики Дженсон, Роб Леттерман

О фильме: Весь подводный мир встревожен убийством сына главы главной преступной группировки акул и, надо же, на месте преступления находят ничего не подозревающего малька Оскара! Всю жизнь Оскар мечтал быть сильным и знаменитым, и вот ему представился прекрасный случай воспользоваться чужой славой. Но очень скоро Оскар понимает, что он натворил, взяв титул «Гроза Акул»…

Сохранить