Почему зарубежные спорстмены, получившие казахстанское гражданство, покидают страну?

Без сомнения три лучших хоккеиста нашей страны в ближайшее время могут покинуть уже ставшей родной Астану. Знаменитая американско-канадская тройка Боченски, Бойд и Доус поедет искать счастье в соседней России.

Как известно, у Брэндона Боченски и Дастина Бойда в конце апреля истекло соглашение с астанинским «Барысом», пока никаких новостей о продлении контракта нет. Обоих игроков, согласно информации спортивных СМИ, уже соблазняют соседние российские клубы. Понятно, что в случае ухода обоих партнеров из «Барыса» в гордом одиночестве не захочет оставаться и канадский-астанчанин Найджел Доус.

Кстати, все три игрока имеют казахстанское гражданство и именно за счет них наша сборная очень неплохо смотрелась в последних играх. Да, возможно они продолжат играть за отечественную сборную, но найти им замену в главном клубе страны будет очень сложно.

Одной из причин ухода игроков можно назвать новый закон, согласно которому игроки с казахстанским и белорусским гражданством могут перестать считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона. Поэтому богатые российские клубы будут в ближайшее время искать лучших игроков именно в соседних странах.