Почему в Казахстане снимают фильмы за максимально короткий срок?

Нурлан Батыров, не успев начать съемки своего дебютного фильма, сразу завершил их. Две с половиной недели и психологический триллер уже монтируют. Нуртас Адамбаев тоже штампует свои шедевры раз в три месяца.

В Казахстане производство фильмов с каждым годом выходит на новый уровень. Одни создают качественное кино, другие тонут в негативных рецензиях. Почему голливудские фильмы мы смотрим с удовольствием, а вот наши как-то не особо? Нуртас Адамбай, по мнению его фанатов, может снимать и продюсировать добротные картины. Возможно секрет кроется в подготовке к съемкам?

Нуртас Адамбай, режиссер, актер:

— Естественно, мы обсуждаем, думаем. И над сюжетом и над тем, как это будет выглядеть.

С трудностями он сталкивается почти каждый съемочный день. Но это тоже бесценный опыт, утверждает Нуртас.

Нуртас Адамбай, режиссер, актер:

— Мы снимаем сейчас так, что не просто пробуем, мы все силы вкладываем и «тьфу, тьфу». Думаю, что получается неплохо.

Фильм «Лифт» был снят за 16 дней. Для производства ленты срок довольно минимальный, если сравнивать, конечно, с работами Голливуда, претворение в жизнь которых занимает годы.

Нурлан Батыров может затмить по скорости Нуртаса Адамбая. 2,5 недели потребовалось вайнеру, чтобы закончить съемки психологического триллера. Отметим, это его дебютная работа в качестве режиссера.

Нурлан Батыров, режиссер, вайнер:

— Фильм мы отсняли быстро, так как задействовано 5 актеров. 3 из них основные. Группа работала слажено, поэтому проблем не возникло.

Картина снималась в одной локации — в частном доме. Самое сложное в съемочном процессе, признается Нурлан, борьба со сном.

Нурлан Батыров, режиссер, вайнер:

— Так как были ночные сцены, у нас засыпал ребенок на площадке и её приходилось будить. Она капризничала.

Препятствия позади. Дело за монтажом. Уже совсем скоро психологический выйдет в прокат. Нуртас Адамбай уверен: казахстанский кинематограф в ближайшем будущем будет по достоинству оценен за рубежом.