В шоу-бизнесе, тоже развернулись жаркие баталии! Депутат Сената Парламента предложил законом запретить артистам петь под фонограмму.
Новый закон предлагают сделать по примеру Туркменистана. У соседей запрещено петь под «фанеру» везде, и даже на свадьбах. В Казахстане же депутатов волнует обман на концертах. Мол, зритель заплатил за билет и желает живого звука. А запись на диске он и сам может купить. Артисты, в чей огород был опрокинут КАМАЗ с камнями, поспешили объясниться.
Кентал, певец:
— Сказать вот прям уж все смогут спеть в живую также красиво, не все. Можно даже по пальцам посчитать.
— Ну, а Вы, честно признайтесь, поёте под фонограмму?
Кентал, певец:
— Под фонограмму, да, приходится. Это когда, допустим, очень плохой микрофон, несоответствующий стандартам живого исполнения, колонки, допустим.
Коллеги Кентала тоже попросили депутатов не быть такими категоричными. Мол, и вправду, сначала с качеством звука разобраться нужно.
Ален Самыкенов, певец:
— Это очень важно, где стоит очень плохое оборудование музыкальное, и живьём петь просто невозможно. Ну, то есть это будет в минус тебе.
С другой стороны, разве кого- то заставляют петь, где ни попадя? Ведь уже давно артисты практикуют саундчеки. А кто- то лучше и в последнюю минуту отклонит концерт из- за лишнего хрипа в микрофоне, чем давать зрителю халтуру. Однако ряду казахстанских звёзд, пожалуй, и так сойдёт.
А вот распространится ли закон о запрете фонограммы на иностранных звёзд? Вопрос пока обсуждается. А ведь там целый послужной список наберется.
В любом, случае, что из себя не представлял бы артист, за свои выступления он берет настоящие деньги, а не распечатанные бумажки. А то какая бы была досада, не так ли?
Комментарий “Почему артисты против официального запрета петь под фонограмму?”
Что? Микрофоны не те? Зал не тот? Колонки хреновые?
Плохохим танцорам известно что мешает.
Пойте как Клавдия Шульженко, пойте как Марк Бернес и Леонид Утёсов — на фронте, в концертном зале и в госпитале, без всяких там ухищрений. И собирайте стадионы.Но если нет таланта, то на кой, скажите, этим заниматься? Зарабатывать надо?
Но если вы, поющие под фонограммы, берёте с людей деньги как за пение живым голосом и даже ни слова, ни полслова не скажете о том, что шельмуете, то как это называется?
Это называется мошенничество, развод и обман.