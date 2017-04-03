Почему артисты против официального запрета петь под фонограмму?

В шоу-бизнесе, тоже развернулись жаркие баталии! Депутат Сената Парламента предложил законом запретить артистам петь под фонограмму.

Новый закон предлагают сделать по примеру Туркменистана. У соседей запрещено петь под «фанеру» везде, и даже на свадьбах. В Казахстане же депутатов волнует обман на концертах. Мол, зритель заплатил за билет и желает живого звука. А запись на диске он и сам может купить. Артисты, в чей огород был опрокинут КАМАЗ с камнями, поспешили объясниться.

Кентал, певец:

— Сказать вот прям уж все смогут спеть в живую также красиво, не все. Можно даже по пальцам посчитать.

— Ну, а Вы, честно признайтесь, поёте под фонограмму?

Кентал, певец:

— Под фонограмму, да, приходится. Это когда, допустим, очень плохой микрофон, несоответствующий стандартам живого исполнения, колонки, допустим.

Коллеги Кентала тоже попросили депутатов не быть такими категоричными. Мол, и вправду, сначала с качеством звука разобраться нужно.

Ален Самыкенов, певец:

— Это очень важно, где стоит очень плохое оборудование музыкальное, и живьём петь просто невозможно. Ну, то есть это будет в минус тебе.

С другой стороны, разве кого- то заставляют петь, где ни попадя? Ведь уже давно артисты практикуют саундчеки. А кто- то лучше и в последнюю минуту отклонит концерт из- за лишнего хрипа в микрофоне, чем давать зрителю халтуру. Однако ряду казахстанских звёзд, пожалуй, и так сойдёт.

А вот распространится ли закон о запрете фонограммы на иностранных звёзд? Вопрос пока обсуждается. А ведь там целый послужной список наберется.

В любом, случае, что из себя не представлял бы артист, за свои выступления он берет настоящие деньги, а не распечатанные бумажки. А то какая бы была досада, не так ли?