Четверг 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: драма, комедия, спорт

Режиссер: Том МакКарти

В ролях: Пол Джаматти, Эми Райан, Бобби Каннавале, Джеффри Тэмбор, Берт Янг, Мелани Лински, Алекс Шеффер, Марго Мартиндейл, Дэвид В. Томпсон, Майк Дилиэлло

О фильме: Неуверенный в себе адвокат Майк Флаэрти, пытаясь прокормить семью, подрабатывает тренером по борьбе в средней школе, и связывается с бывшим звездным спортсменом, который участвует в некоторых сомнительных деловых операциях. Майк берет на себя опеку над пожилыми клиентами в отчаянной попытке сохранить свою адвокатскую практику на плаву. Когда один из подростков, внук клиента, убегает из дома и появляется на пороге дома его деда, жизнь Майка переворачивается с ног на голову, а его взаимовыгодное положение превращается в нечто гораздо более сложное, чем он когда-либо ожидал.

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