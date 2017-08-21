Плохие парни 2

Воскресенье 23:00

Год выхода: 2003

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, комедия, криминал

Режиссер: Майкл Бэй

В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Гэбриэл Юнион, Хорди Молья, Петер Стормаре, Тереза Рэндл, Джо Пантольяно, Майкл Шеннон, Джон Седа, Юл Васкес

О фильме: Детективы отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Майк Лоури и Маркус Бэрнетт получают задание расследовать схему доставки нового наркотика в Майами. Это расследование выводит их на искусный заговор, сплетенный местным наркобароном с целью поставить под контроль всю торговлю наркотиками в городе.

По чистой случайности про эти амбициозные планы узнают и остальные игроки нелегального рынка, в результате чего вспыхивает настоящая война. Несмотря на это, Майку и Маркусу удается успешно справляться с натиском наркомафии и сажать дилеров за решетку. Но ситуация начинает выходить из-под контроля, когда Майк не на шутку увлекается сестрой Маркуса, Сидни.

Торжество закона висит на волоске — ведь вместо выполнения спецзаданий детективы начинают выяснять отношения между собой…