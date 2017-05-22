Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины

Суббота 21:00, воскресенье 12:10

Год выхода: 2003

Страна: США

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссер: Гор Вербински

В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли, Джек Девенпорт, Кевин МакНэлли, Джонатан Прайс, Ли Аренберг, Макензи Крук, Дэвид Бэйли

О фильме: Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг — капитан Барбосса — похищает корабль Джека, Черную Жемчужину, а затем нападает на Порт Ройал и крадет прекрасную дочь губернатора, Элизабет Свонн.

Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, в попытке вызволить девушку из плена и заодно отобрать у злодея Черную Жемчужину. Вслед за этой парочкой отправляется амбициозный коммодор Норрингтон, который к тому же числится женихом Элизабет.

Однако Уилл не знает, что над Барбоссой висит вечное проклятие, при лунном свете превращающее его с командой в живых скелетов. Проклятье будет снято лишь тогда, когда украденное золото Ацтеков будет возвращено пиратами на старое место.