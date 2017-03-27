Певец Макс Барских рассказал об изменах

Макс Барских переживает измену. Правда, если кто-то с горя начинает злоупотреблять горячительными напитками, главный хитмейкер СНГ посвящает песни неверной.

Как оказалось, слова этой песни — реальная жизнь артиста. И каждая строчка посвящена конкретной девушке, но ее данные певец разглашать не стал. Макс признается, она не первая и не единственная, кто предал его.

Макс Барских, певец:

— Конечно. Каждая вторая наверное. Сейчас отношения зашли…очень часто в такие тупики, когда люди встречаются…не находят счастья друг с другом и начинают изменять. В моей жизни конечно были разные…и неверные, и верные.

Были и безответные чувства. 9 лет назад певец даже резал вены из-за Светланы Лободы. Тогда расстаться с жизнью он решил прямо на сцене.

Благо, больше номеров с кровью от певца не было. Барских дает концерты в режиме нон- стоп. Сейчас артист разъезжает по странам в рамках тура «Туманы», который должны окутать за 45 дней 32 локации.

Макс Барских, певец:

— Люди хотят меня видеть, слышать. Люди хотят петь «Туманы».

Через месяц в свет выйдет виниловый вариант альбома. По словам исполнителя, над этим лонгплеем он работал достаточно долго, ибо собрал только личные песни.

Макс Барских, певец:

— Имиджево классно. Мне нравится винил. У меня у самого есть проигрыватель. Я слушаю пластинки, по этому мне захотелось иметь этот альбом именно на виниле, т. к. он знаковый в моей карьере.

Хочется добавить, что звезда успевает работать не только над своим творчеством. Недавно Макс выступил в качестве саунд-продюсера украинской певицы Татьяна, которая была одной из претенденток на участие в «Евровидении — 2017».

Макс Барских, певец:

— Мне очень нравится Татьяна как артистка. Она меня очень вдохновляет. У нее потрясающий красивый голос. Она сейчас сотрудничает с Аланом Бадоевым, как с продюсером. Я не против буду выступать в роли саунд-продюсера, но пока сейчас не совсем хватает на это времени.

А как только оно появится — он только «за». Что ж, в ближайшее время Максу тяжело будет найти «окошко» в своем графике. После тура Барских сразу же возьмется за новый альбом. Наброски уже есть. Обещает настоящую «бомбу»!