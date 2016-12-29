Петля времени

Четверг, в 00:00
Год выхода: 2012
Страна: США, Китай
Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, криминал
Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Брюс Уиллис, Эмили Блант, Джефф Дэниелс, Ной Сеган, Пол Дано, Гаррет Диллахант, Пайпер Перабо, Трейси Томс, Пирс Гэнон
О фильме: В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны — убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории.