Петля времени

Четверг, в 00:00

Год выхода: 2012

Страна: США, Китай

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, криминал

Режиссер: Райан Джонсон

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Брюс Уиллис, Эмили Блант, Джефф Дэниелс, Ной Сеган, Пол Дано, Гаррет Диллахант, Пайпер Перабо, Трейси Томс, Пирс Гэнон

О фильме: В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны — убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории.