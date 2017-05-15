Первая леди Узбекистана затмила мировых красоток! Что мы знаем о ней?

Зироатхон Хошимова прилетела вместе с супругом в Китай и стала центром внимания. Зарубежные СМИ тут же отметили ее невероятную стать и красоту. Плюс ко всему в ее биографии есть парочка интригующих моментов. Так что на этой неделе даже об иконе стиля Меланье Трамп никто и не вспомнил.

