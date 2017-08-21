Перси Джексон и Море чудовищ

Суббота 21:00

Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Режиссер: Тор Фройденталь

В ролях: Логан Лерман, Александра Даддарио, Дуглас Смит, Ливэн Рамбин, Брэндон Т. Джексон, Джейк Эйбел, Энтони Хэд, Стэнли Туччи

О фильме: Лагерь полукровок атакует Люк Кастеллан, который раскрывает свои планы по уничтожению горы Олимп. Наставник Перси, Хирон узнает, что Люк отравил волшебное дерево, которое отвечает за барьер, защищающий Лагерь Полукровок, и которое создано из Талии Грейс, дочери Зевса, убитой циклопом. Аннабет Чейз выясняет, что Золотое Руно может восстановить дерево, и директор лагеря, Дионис, посылает Клариссу Ла Ру, дочь Ареса и соперницу Перси, найти его…