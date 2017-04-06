Перед кем Тимур Бекмамбетов чувствует себя виноватым?

В Алматы прошла премьера исторической драмы Тимура Бекмамбетова — «Время первых». Первыми, как принято, новинки кино оценивают казахстанские артисты. Но каково было удивление публики, когда на мероприятии появился аким культурной столицы.

Градоначальник посетил предпоказ, чтобы произнести речь. Таким почетным гостем может похвастать не каждый киношник. Однако, Бауыржан Байбек не мог пройти мимо. Ведь «Время первых» выходит в нашем прокате сразу на двух языках — русском и казахском.

Тимур Бекмамбетов, продюсер х/ф «Время первых»:

— Искупление грехов что ли…Потому что я с 17 лет не живу в Казахстане и когда жил в Казахстане — у меня не было возможности смотреть фильмы на казахском языке. Кинотеатров было очень мало и они были не очень интересные.

Картина рассказывает о реальном событии — первый выход в открытый космос. 1965 год. Советский космонавт Алексей Леонов и его напарник Павел Беляев, рискуя собственной жизнью, решили совершить попытку опередить американцев в космической гонке. Кстати, дважды герой СССР непосредственно участвовал в создании ленты.

Дмитрий Киселев, режиссер х/ф «Время первых»:

— Алексей Архипович посетил съемочную площадку. Увидел корабль и поразился. Он говорит насколько это все близко и похоже. Он даже удивился «Откуда у вас эти приборы? Они до сих пор засекречены?». А мы сказали «Неет, это бутафория. Просто качественно сделанная».

На алматинской премьере появились Камшат Жолдыбаева, Мадина Садвакасова, Алуа Конарова и весь состав «Ринго». После спича акима, продюсера и режиссера драмы — все отправились смотреть кино.

Ерден Телемисов, актер:

— Какие-то моменты для меня казались пафосными. Но потом, именно в космосе, когда вся эта внешняя шелуха ушла (тех времен, наверное) было очень весело. Действительно переживал за героя. Хотя мы знаем, что Леонов живой.

Малик Рузиев, радиоведущий:

— У меня прям слезы текли в какие то моменты. Я боялся, что мне будет неинтересно. Потому что я всегда считаю — все, что касается космоса — это все так наигранно, надуманно. Меня покорила именно история человека, который смог несмотря ни на что, это пример всем нам, из любой ситуации можно найти выход.

Данияр Отеген из группы «Ринго» тоже хорошо отозвался о фильме.

Данияр Отеген, солист группы «RinGo»:

— Я недавно только посмотрел фильм «Скрытые фигуры». Тоже фильм про то, как осваивался космос, но только с американской стороны. Классно получилось, что эти фильмы выходят в одно время. Видишь эту борьбу за космос с двух сторон.

Мнения звездных кинокритиков вы уже выслушали. Осталось сформировать собственное.