Среда 00:00

Год выхода: 2007

Страна: США

Жанр: ужасы, триллер, криминал

Режиссер:Марк Шолерманн

В ролях: Майло Вентимилья, Майкл Уэстон, Алисса Милано, Лорен Ли Смит, Джонни Витуорт, Джон де Ланси, Мей Меланкон, Кейр О’Доннелл, Бадди Льюис, Дэн Каллахан

О фильме: Молодой и талантливый доктор Грей, закончив Гарвард с отличием, мечтает стать патологоанатомом. И где как не в лучшей клинике города, он может поднабраться опыта и осуществить свою мечту. Рассудив таким образом, Грей поступает в интернатуру в огромный госпиталь.

Здесь он заводит новые знакомства, благодаря которым у него появляются и новые увлечения. Например, вечерами он стал любить собираться с коллегами в морге и глумиться над трупами бомжей и наркоманов. Однако, вскоре Грей понимает, что его жизнь и он сам изменились не в лучшую сторону. Но осознав свое нежелание участвовать в проказах своих новоиспеченных товарищей, он вскоре понял, что на месте «неизвестного трупа» в морге может оказаться он сам.

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