Охотник за модными идеями! Какие новые профессии появились в fashion-индустрии?

В общем, не так — то все просто в fashion-индустрии. Итальянский дизайнер одежды прет-а-порте Стефано Секоле знает, как правильно раскручивать такие компании без вреда для репутации.

Маэстро прибыл в культурную столицу, чтобы поделиться опытом с местными студентами модной академии. На повестке дня — понятие «made in Italy».

Стефано Секоли, дизайнер, Президент «Istituto Secoli», Италия:

— Самый большой секрет «made in Italy» — это, разумеется, чрезвычайно высокое качество одежды, которая производится в Италии. Это практически единственная страна, в которой высокая мода реализуется в индустриальном производстве.

Стефано считает, что для того, чтобы продвинуть бренд «made in kz» нашим fashion-специалистам необходимо получить качественное образование за рубежом. Там, где индустрия моды развита. С подобными вопросами к нему часто обращаются. Злоупотребление наших кутюрье казахской этникой, как выяснилось, не так- то и плохо.

Стефано Секоли, дизайнер, президент «Istituto Secoli», Италия:

— Обе дороги могут привести к успеху. Один из ведущих итальянских брендов «Дольче и Габбана», например, постоянно напоминает в своей стилистике, что произошел даже не из Италии, а конкретного региона — Сицилии. Это глобальный бренд, который ориентируется на один регион!

Бернардо Паоли — независимый консультант в сфере fashion-образования, также обращает внимание на то, что в мировых столицах моды стали появляться новые профессии в индустрии. Например, диджитал-специалисты, которые занимаются продвижением марки в соцсетях и коммуникациями с потребителем. Разработчики трендбуков, консультанты по имиджу, кулхантеры, которые занимаются поиском новых тенденций.

Бернардо Паоли, независимый консультант в сфере международного fashion-образования:

— Дизайнер теоретически может делать все. А если это успешный дизайнер, успешный бренд — он просто это делать не успевает. В представлении многих людей это еще профессии, которые не заслуживают полноценного внимания. Они выглядят как хобби. И это прекрасно! И пока они выглядят как хобби, это значит, что ниша еще не занята.

Гонорары за подобную работу не могут равняться на стабильный оклад. Размер жалованья зависит от уровня профессионализма и количества проектов, которые ведет человек. Например, хороший байер вполне может позволить себе люксовый гардероб, приличное жилье и возможность путешествовать. Так что, раз мир развивается так стремительно, стоит подстроиться под его темп.