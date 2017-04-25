Отходы- в доходы: что делать с мусором вокруг Алматы?

Мусорная проблема в Алматы существует уже много лет. В некоторых районах города процветают стихийные свалки. Некоторые алматинцы не утруждают себя и выбрасывают мусор там, где им удобно. О том, как с пользой утилизировать отходы и даже вещи — смотрите в следующем сюжете.

Плюсы от мусора все- таки можно найти. Не спешите выбрасывать пластик, макулатуру, тетрапакеты в обычные контейнеры. Лучше все это сдать и получить за это деньги. К примеру, вот в пункт приема. А ненужные вещи можно отдать в благотворительный фонд «Делай доброе дело».

Или можно оставить одежду и обувь в установленные в городе боксы. Все вещи потом передаются нуждающимся. Эти боксы можно найти возле торговых центрлв.

А вот свалки и перерабатывающие предприятия ждут лучших времен. Их с каждым днем все больше и больше.

Мусор вокруг города словно обволакивает в кокон. Но начинать лучше с себя- устраивать субботники во дворах, к примеру. Ведь кто, если не мы?