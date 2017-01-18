Отношения дали сбой: выявляем причины!

Соблазны, витающие повсюду, разгульный образ жизни, вседозволенность в поведении — сохранить отношения сегодня очень непросто. Как быть, если твоя вторая половинка нечестна с тобой? И можно ли, чисто с психологической точки зрения, сохранить здоровую атмосферу любви?

