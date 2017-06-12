Отмороженные

Вторник 00:00

Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: триллер

Режиссер: Микаэл Саломон

В ролях: Дилан МакДермотт, Юлия Снигирь, Питер Фачинелли, Милан Малисич, Андрей Ивченко, Рафаэль Петарди, Дэвид МакНалли, Маркус Парило

О фильме: Роберт Сондерс, обычный механик, потерял сознание на своем дне рождения и очнулся в морозильнике. Появившиеся русские бандиты начинают обвинять его в краже 8 миллионов долларов. Чтоб Роберт быстрее отдал деньги, бандиты начинают пытать его холодом. Температура падает. Страх растет. Перед Робертом встает выбор, замерзнуть от холода или быть убитым русскими бандитами, так как его все равно живым не отпустят. Но может есть третий выбор…



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