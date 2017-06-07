Отчаянный чайлд-фри стал отцом! У Джорджа Клуни родились двойняшки!

Джордж Клуни в свои 56 лет впервые стал папой! Он всегда говорил, что дети — не главная цель его жизни. Но, тут появилась Амаль. И все, попал мужик!

Все эти годы Клуни разве что только играл отцов. Но, осуществить эту роль в реальности никогда не торопился. Стоило прессе намекнуть, что из него выйдет хороший папа, как актер начинал отшучиваться.

Джордж Клуни, актер:

– Надеюсь, что нет

Однако, и дети к нему особо не тянулись. Экранная дочь Джорджа — актриса Амара Миллер тому пример.

Амара Миллер, актриса:

– Из Джорджа не вышел бы классный отец. Мне кажется, ему бы не понравилось, если бы у него были свои дети.

Актер всегда говорил, что сфокусирован на карьере и, что уж греха таить, на женщинах! До Амаль он был женат лишь однажды. Зато лонглист его подружек по-настоящему впечатляет. Рене Зелвегер, Джулия Робертс, Синди Кроуфорд! Все дамы Голливуда сходили с ума от небрежной сексуальности Джорджа.

Впервые всерьез о продолжении рода Клуни задумался во время отношений с итальянской моделью Элизабет Каналис. Однако, после расставания его позиция чайлд-фри только укрепилась.

Джордж Клуни, актер:

– Я всегда знал, что отцовство — это не для меня. Растить детей — огромная ответственность, они должны быть для тебя на первом месте. Вот почему я решил больше никогда не жениться.

Зарекся. Да так, что спустя время встретил женщину, на которой женился, раз, сделал детей, два. Хотя, таблоиды писали, что пара на грани разрыва, так как Амаль не готова к материнству. В итоге железная леди уступила, и на свет появились прекрасные первенцы — Элла и Александр. С чем и поздравляем!