Мы часто отмечаем праздники, но редко задумываемся об их изначальном предназначении. Сегодня — День защиты детей, но многие не знают, почему же этот праздник именуется так, а не иначе.

Праздник возник после Второй мировой войны, ведь именно в то время вопросы благополучия малышей были как никогда актуальны. И в 1949 году

в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва: «Мы будем неустанно бороться за счастье детей, и эти гарантии не исчезнут». После этого, 1 июня превратился в праздник — День защиты детей.

Поэтому именно сегодня было интересно узнать у ребятни: так от чего же нужно их защищать?

— От терроризма, еще от злых людей.

— От наркоманов, от тех кто курит, от тех кто пьет, от плохих компаний в основном.

— Как вы думаете от кого надо защищать детей? От бандитов, от интернета, интернет зависимости и плохой компании.

— От террористов, от маньяков, главное чтобы не было войн.

От мошенников, от маньяков, от плохих людей.

Однако при опросе, были и весьма неожиданные ответы, которые не сразу приходят на ум.

— От школы мне кажется, все-таки лето начало.

— Защищать нужно от взрослых, от учителей.

От незнакомых людей, от транспорта.

Немаловажный вопрос был о том, кто же может защитить наших юных граждан от врагов, и ответы многих действительно удивили. Ведь это не были какие-то супергерои.

— Родители защищали, люди окружающие, чтобы были намного добрее, не были равнодушными

— Кто ваш главный защитник? Это родители, друзья, брат мой главный защитник

— Закон и милиция

— Родители и бог

— Кто главный защитник? Это родители и учителя

Мой главный защитник — это мой папа и мама.

Так что какими бы ни были крутыми и всемогущими Супермэн с Бэтмэном, главной защитой всегда остаётся любовь и внимание исключительно родителей.