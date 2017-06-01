Мы часто отмечаем праздники, но редко задумываемся об их изначальном предназначении. Сегодня — День защиты детей, но многие не знают, почему же этот праздник именуется так, а не иначе.
Праздник возник после Второй мировой войны, ведь именно в то время вопросы благополучия малышей были как никогда актуальны. И в 1949 году
в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва: «Мы будем неустанно бороться за счастье детей, и эти гарантии не исчезнут». После этого, 1 июня превратился в праздник — День защиты детей.
Поэтому именно сегодня было интересно узнать у ребятни: так от чего же нужно их защищать?
— От терроризма, еще от злых людей.
— От наркоманов, от тех кто курит, от тех кто пьет, от плохих компаний в основном.
— Как вы думаете от кого надо защищать детей? От бандитов, от интернета, интернет зависимости и плохой компании.
— От террористов, от маньяков, главное чтобы не было войн.
От мошенников, от маньяков, от плохих людей.
Однако при опросе, были и весьма неожиданные ответы, которые не сразу приходят на ум.
— От школы мне кажется, все-таки лето начало.
— Защищать нужно от взрослых, от учителей.
От незнакомых людей, от транспорта.
Немаловажный вопрос был о том, кто же может защитить наших юных граждан от врагов, и ответы многих действительно удивили. Ведь это не были какие-то супергерои.
— Родители защищали, люди окружающие, чтобы были намного добрее, не были равнодушными
— Кто ваш главный защитник? Это родители, друзья, брат мой главный защитник
— Закон и милиция
— Родители и бог
— Кто главный защитник? Это родители и учителя
Мой главный защитник — это мой папа и мама.
Так что какими бы ни были крутыми и всемогущими Супермэн с Бэтмэном, главной защитой всегда остаётся любовь и внимание исключительно родителей.