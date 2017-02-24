Осуждённые колонии из Тараза создали свою музыкальную группу

В прошлом году в редакцию программы «Ревю» пришло письмо от заключенного колонии особого режима в Таразе Алексея Вовк. Мужчина рассказал о том, как музыка изменила его жизнь, благодаря своему увлечению ему удалось создать свой музыкальный коллектив «Судьба».
Музыкой на профессиональном уровне никто из заключенных не занимался. Все участники ансамбля- самоучки. Осужденные сами пишут слова и музыку, к своим произведениям, а также собственноручно шьют костюмы.
Руслан Сарбасов, заключенный:
— Мы здесь друг друга нашли, выступаем на праздниках. Это очень душевные песни, их можно петь на большую публику.
Репертуар у группы разношерстный: от шансона и рока до рэпа, в наличии уже около тридцати собственных песен. Помимо этого, новоиспеченные музыканты научились пародировать известных исполнителей.
Алексей Вовк является солистом ансамбля и по совместительству его идейный вдохновитель.
Алексей Вовк, заключенный:
— Здравствуйте, наконец- то мы с вами увидились. Я хотел рассказать, что здесь тоже сидят люди, не отбросы общества и мы стремимся к светлому. Дай бог, если зрители нас оценят.
Впрочем группа — не единственное достижение этой колонии, где отбывают срок рецидивисты, убийцы, насильники и бандиты. В исправительной колонии функционируют девять частных предприятий – почти триста арестантов занимаются «тюнингом» автомобилей, изготавливают двери и ворота, шьют одежду, выращивают кроликов, овощи, фрукты и грибы. В неделю собирают свыше 50 килограммов вешенок и продают их в рестораны.
Сергей Глухов, заключенный:
-Телевизор смотрим, знаем, я хочу и на освобождении ферму открыть на 200 голов КРС, мясом заниматься. Работой я обеспечен, у меня все стабильно, социальное положение .
В цехе кустарного производства трудятся местные скульпторы и художники, их деревянная посуда, сувенирные корабли и малые архитектурные формы нарасхват разбирают в местных национальных магазинах. Тюремное ИП даже пригласили участвовать на международную выставку «Астана- ЭКСПО», организаторы заинтересовались подарочными наборами и юртами, сделанными руками заключенных.
Жаксыбек Шадыркулов, заключенный:
— Когда я еще маленьким был, меня дед учил, он делал юрты время от времени. Даст Аллах, может на «Экспо» нас возьмут.
Не тюрьма, а город мастеров.
Кайсар Бекмуратов, помощник прокурора Жамбылской области:
— Люди, которые подвержены труду, они заняты, они не подвержены воздействиям, они не бездельники. Труд исправляет человека
Как говорят сами арестанты, жизнь за колючей проволокой, конечно, существует, но лучше петь, шить, мастерить и заниматься бизнесом на свободе.
3 Комментарии “Осуждённые колонии из Тараза создали свою музыкальную группу”
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Кайсар, видео работает. Возможно у Вас не обновлен флеш плеер?
Я очень близко был знаком с Алексеем Вовком. Буквально на кануне его горя мы с супругой отмечали день рождения и пригласили его. Очень хороший отзывчивый творческий человек. Ну вот збился с пути. А у него двое детей. Хорошо знаю его маму. Тоже добрый человек стораюшейся всем помоч. Дай бог скорейшего освобождения ему. Мы его ждем рабочее место тоже))