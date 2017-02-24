Осуждённые колонии из Тараза создали свою музыкальную группу

В прошлом году в редакцию программы «Ревю» пришло письмо от заключенного колонии особого режима в Таразе Алексея Вовк. Мужчина рассказал о том, как музыка изменила его жизнь, благодаря своему увлечению ему удалось создать свой музыкальный коллектив «Судьба».

Музыкой на профессиональном уровне никто из заключенных не занимался. Все участники ансамбля- самоучки. Осужденные сами пишут слова и музыку, к своим произведениям, а также собственноручно шьют костюмы.

Руслан Сарбасов, заключенный:

— Мы здесь друг друга нашли, выступаем на праздниках. Это очень душевные песни, их можно петь на большую публику.

Репертуар у группы разношерстный: от шансона и рока до рэпа, в наличии уже около тридцати собственных песен. Помимо этого, новоиспеченные музыканты научились пародировать известных исполнителей.

Алексей Вовк является солистом ансамбля и по совместительству его идейный вдохновитель.

Алексей Вовк, заключенный:

— Здравствуйте, наконец- то мы с вами увидились. Я хотел рассказать, что здесь тоже сидят люди, не отбросы общества и мы стремимся к светлому. Дай бог, если зрители нас оценят.

Впрочем группа — не единственное достижение этой колонии, где отбывают срок рецидивисты, убийцы, насильники и бандиты. В исправительной колонии функционируют девять частных предприятий – почти триста арестантов занимаются «тюнингом» автомобилей, изготавливают двери и ворота, шьют одежду, выращивают кроликов, овощи, фрукты и грибы. В неделю собирают свыше 50 килограммов вешенок и продают их в рестораны.

Сергей Глухов, заключенный:

-Телевизор смотрим, знаем, я хочу и на освобождении ферму открыть на 200 голов КРС, мясом заниматься. Работой я обеспечен, у меня все стабильно, социальное положение .

В цехе кустарного производства трудятся местные скульпторы и художники, их деревянная посуда, сувенирные корабли и малые архитектурные формы нарасхват разбирают в местных национальных магазинах. Тюремное ИП даже пригласили участвовать на международную выставку «Астана- ЭКСПО», организаторы заинтересовались подарочными наборами и юртами, сделанными руками заключенных.

Жаксыбек Шадыркулов, заключенный:

— Когда я еще маленьким был, меня дед учил, он делал юрты время от времени. Даст Аллах, может на «Экспо» нас возьмут.

Не тюрьма, а город мастеров.

Кайсар Бекмуратов, помощник прокурора Жамбылской области:

— Люди, которые подвержены труду, они заняты, они не подвержены воздействиям, они не бездельники. Труд исправляет человека

Как говорят сами арестанты, жизнь за колючей проволокой, конечно, существует, но лучше петь, шить, мастерить и заниматься бизнесом на свободе.