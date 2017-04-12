«Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой!» Во всем мире отмечают день полета человека в космос

12 апреля 1961 года впервые в истории человек отправился в космос. Герой Советского Союза, летчик Юрий Гагарин сказал «Поехали!» и ракета унесла его в небо. Мир, затаившись наблюдал, как космонавт на корабле «Восток -1» совершал орбитальный облет планеты Земля.

Сегодня 12 апреля, какой праздник празднуется?

— День космонавтики, да? Гагарин первый.

— А до него?

— Белка и стрелка.

— Кто первый полетел в космос?

— Юрий Гагарин, 12 апреля 1961 года.

— А до этого?

— Белка и стрелка.

Проведя небольшой опрос на улицах Алматы, мы были приятно удивлены. Ведь день космонавтики помнят и знают все! Взрослое поколение особенно.

Люди уже космос покоряют. Мы сильно радовались в тот день.

Путь первого космонавта повторили более 120 человек. Максим, проживший в городе Байконур 17 лет, с теплотой вспоминает время, когда он лично встречался с космонавтами.

Максим Платонов, 17 лет жил в Байконуре:

— Это впечатление непонятное и незабываемое. На Байконуре всё-таки встретить космонавта проще, нежели где-нибудь еще.

Максим утверждает, что беседуя с ними о бескрайних просторах и солнечных системах, он сам до сих пор мечтает отправиться в межгалактическое путешествие.

Максим Платонов, 17 лет жил в Байконуре:

-Но не просто в космосе. А далеко в космосе. У меня даже дипломный проект был, «На Марсе будут яблони цвести». Так что, готовились по- серьезному.

Молодое поколение сегодня также желает побывать за пределами Земли.

Да, достаточно часто об этом задумываюсь, интересно неизведанное, так почему нет?

Почему нет? Наверное также думал Юрий Гагарин, когда ему предложили отправиться в космос. Вступив в 21 век, человечество сделало огромнейший шаг в космической индустрии. Посадка на Луну и анализ её грунта. Зонды приносят информацию о Марсе и Венере, даже несколько аппаратов было отправлено за пределы солнечной системы с посланием внеземным цивилизациям. Дата 12 апреля 1961 года, наверно, никогда не будет забыта.