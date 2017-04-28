Олжас Байканов презентовал посмертный клип Батырхана Шукенова!

Казахстанцы вновь смогут услышать новые песни маэстро.

Батырхану Шукенову ежедневно присылали сотни вариантов песен и композиций на рассмотрение. Среди них оказался музыкальный подарок композитора Алима Заирова, который тогда даже не рассчитывал, что его презент станет новым хитом маэстро.

Алим Заиров, композитор:

— Батырхан Камалович написал мне в фэйсбук, да он сидел в соц.сетях. Я просто предложил, дядь Батыр, а можно я Вам что- нибудь напишу? Он такой: да вообще- не вопрос. Я домой полетел со всей дури, и в тот же вечер с первого раза, я практически не останавливался, от начала до конца вся песня мне пришла в пальцы.

После прослушивания Батырхан Шукенов дал добро на то, чтобы на музыку были наложены слова. И предложение уже поступило молодой поэтессе Юлии Тен. Девушка виделась с Батыром лишь единожды, на обсуждении и утверждении текста к мелодии «Нас исцеляет любовь». Но это больше походило на тёплый дружеский вечер с юмором за чаем.

Юлия Тен, поэтесса:

— Он очень много шутил. Он спросил, Юля, вы кореянка? Я говорю да. Он говорит а у вас случайно нет родственников в Кызылорде? Я пошутила, говорю: ну у какого корейца нет родственников в Кызылорде. Он говорит дело в том, что когда я был маленький, меня часто принимали за корейца. Он говорит и я не отрицал, играл свою роль, и женщины на рынке кореянки часто угощали меня корейскими салатами.

К сожалению, профессионально на студии Батыр не успел записать новый хит. Гений ушёл из жизни…Но его друзья решили по кусочкам собрать дэмо версии в одну композицию и уже посмертно выпустить клип.

Сегодня продолжается работа над памятным концертом, где голос Батырхана Шукенова вновь прозвучит в любимых песнях.

Олжас Байканов, директор фонда им. Батырхана Шукенова:

— Этот концерт должен быть наполнен той музыкой, которую любил сам Батыр, и даже в некоторых песнях он участвовал сам. Там будет очень серьёзная джаз-роковая группа, которая приедет, собрана она со всего мира. «А-студио», к сожалению, я вот с ними разговаривал, у них очень серьёзная идёт подготовка к ЭКСПО, у них репетиционный период будет как раз в это время.

Надеемся, что список звёздных друзей участников концерта не будет скудным. Ведь все собранные средства пойдут на выпуск альбома из неизданных песен. 24 мая во Дворце Республики города Алматы маэстро Батырхан Шукенов вновь споёт о самом главном.