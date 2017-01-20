С 24 января в 21.10

Жанр: комедийный сериал

Язык: русский

Хронометраж: 25 минут

В главных ролях: Яна Троянова, Сергей Романович, Ксения Суркова, Максим Костромыкин, Василий Кортуков, Алина Алексеева, Филипп Ершов, Александр Шам, Светлана Костюкова, Ирина Цывина и др.

О сериале: Сюжет сериала представляет собой описание будней самой обычной женщины, которая в одиночку воспитывает двоих детей от разных браков и в то же время заботится об отце-алкоголике, пытаясь на фоне семейных проблем наладить и свою личную жизнь. Старшая ее дочь Анька учится в ПТУ и думает, что она единственный адекватный член семьи, что в её жизни все будет по-другому. Младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже достаточно взрослый, хотя ему всего лишь 11 лет. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет чужой жизнью, редко думая о самой себе. До тех пор, пока в нее не влюбляется молодой и положительный водитель газели «Ритуал» Гриша.

С 24 января в 21.10 на НТК!

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