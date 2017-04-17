Однажды в багажнике

Воскресенье 23:20

Год выхода: 2010

Страна: Казахстан

Жанр: комедия, криминал

Режиссер: Серикбол Утепбергенов

В ролях: Ерлан Кокеев, Ербол Садырбаев, Динара Султан, Фархад Абдраимов, Яна Краснопольская, Болат Калымбетов, Байтен Омаров, Болат Абдильманов, Газиза Абдинабиева, Полина Москаленко

О фильме: Герой фильма Макс тайно встречается с девушкой мафиозника Ахмедьи, Айжан. Ахмедья застает их вместе и сажает Макса в багажник, где уже находится парень из аула Кайырлы тан, который тоже перешел дорогу мафиознику. Вот тут и начинаются приключения…

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