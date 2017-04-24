Одинокий рейнджер

Суббота 21:00, воскресенье 12:00

Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: Вестерн, приключения

В ролях: Джонни Депп, Арми Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям Фихтнер, Рут Уилсон, Барри Пеппер, Хелена Бонем Картер, Брайант Принц

Режиссер: Гор Вербински

О фильме: История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире.