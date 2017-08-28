Понедельник 19:40
Год выхода: 1990
Страна: США
Жанр: комедия, приключения, семейный
Режиссер: Крис Коламбус
В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Хёрд, Робертс Блоссом, Кэтрин О’Хара, Анджела Геталс, Девин Рэтрей, Джерри Бэммен, Хиллари Вульф
О фильме: Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.