Один дома 2

Вторник 19:30

Год выхода: 1992

Страна: США

Жанр: комедия, криминал, приключения, семейный

Режиссер: Крис Коламбус

В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Хёрд, Кэтрин О’Хара, Анджела Геталс, Девин Рэтрей, Джерри Бэммен, Хиллари Вульф, Морин Элизабет Шэй, Майкл С. Маронна

О фильме: Самый маленький герой Америки устраивает большой переполох в Нью-Йорке! Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью-Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр.

Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному: его старые приятели ― жулики Гарри и Марв ― сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься! Новые западни и ловушки уже ждут горе-бандитов.