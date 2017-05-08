Четверг 00:00

Год выхода: 2002

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, комедия, приключения

Режиссер: Бетти Томас

В ролях: Эдди Мёрфи, Оуэн Уилсон, Фамке Янссен, Малкольм МакДауэлл, Гэри Коул, Фил Льюис, Вив Ликок, Кит Даллас, Тейт Тейлор, Линда Бойд

О фильме: Мир организованной преступности бросает новый вызов. Похищен новейший самолет-невидимка, и правительство США посылает команду из двух непобедимых бойцов — суперагента Алекса Скотта и чемпиона по боксу Келли Робинсона. Необходимо во что бы то ни стало вернуть попавший в руки Арнольда Гундарса, подпольного торговца элитным вооружением, прототип истребителя нового поколения и сделать это до того, как он станет смертельной игрушкой в руках злодеев. Для этого нужно проникнуть в логово Гундарса.

Прикрытием для выполнения этой отчаянной миссии должен послужить бой между Робинсоном и действующим европейским чемпионом. Чтобы удачно справиться с заданием, недостаточно просто обмануть всех — нужно для начала найти общий язык с напарником! В конце концов, все противоречия удается преодолеть, и впереди остается только одна цель — не дать взлететь «Стэлсу», снаряженному ядерным зарядом. Ради этого Келли и Алекс не остановятся ни перед чем!