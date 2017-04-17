Новый человек-паук

Суббота 21:00, воскресенье 12:10

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Марк Уэбб

В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Рис Иванс, Дэнис Лири, Мартин Шин, Салли Филд, Эмбет Дэвидц, Кэмпбелл Скотт, Ирфан Кхан, Крис Зилка

О фильме: В детстве Питер Паркер был оставлен своими родителями, и поэтому воспитывался дядей и тётей. Шли годы, Питер был обычным примерным школьником, подвергался нападкам хулиганов и был влюблён в свою одноклассницу Гвен Стэйси, которая сама втайне отвечала ему взаимностью. Но после укуса генетически изменённого паука, Питер получает невероятные сверхспособности, и его жизнь меняется навсегда.

Однако его не перестаёт мучить вопрос о том, что случилось с его родителями. Он знакомится с давним другом и партнёром своего отца — генетиком Куртом Коннорсом, который вместе с отцом Питера разрабатывал формулу регенерации. Питер помогает её закончить, а Коннорс, всю жизнь мечтавший восстановить свою правую руку, вводит формулу себе и становится Ящером. Осознавая свою вину, Питер начинает новую жизнь в образе таинственного супергероя Человека-паука и становится грозой преступников, одновременно пытаясь найти способ остановить Коннорса.