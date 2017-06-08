Новые подробности о состоянии K-pop артиста T.O.P!

Жаль, но у известного K-pop рэпера T.O.P слава отнюдь незавидная. На сегодня новости такие: артисту, несмотря на состояние здоровья, всё-таки предъявили серьёзные обвинения и вызвали в суд! Что он натворил и какие прогнозы дают врачи? Полная картина событий уже у нас.

K-pop вселенная уже третьи сутки ждёт хороших новостей от рэпера T.O.P. Однако парень до сих пор находится в больнице под присмотром врачей.

В прессу также просочилась информация, что артист открыл глаза, когда его навещала мама. Поклонников такая новость воодушевила, но ненадолго.

Ким Хан-Су, отоларинголог:

— Его навещал психиатр, чтобы определить, осознаёт ли он всё происходящее? Но пациент на данный момент очень слаб, и нам не удалось провести консультацию. Хотя прогресс, несомненно, есть.

Напомним, артиста обвинили в употреблении наркотических средств еще 7 месяцев назад. Однако именно сегодня центральный суд Сеула назначил слушания на 29 июня. Против Сынхёна свидетельствует его знакомый, который проходит по делу также как обвиняемый.

По законам Кореи употребление запрещенных веществ жёстко карается. На момент проблем со здоровьем Сынхён проходил обязательную воинскую службу. Если прокурорам удастся доказать вину T.O.P, то артисту тут же могут указать на дверь казармы.