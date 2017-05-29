Новое звучание любимых саундтреков! В Алматы поэкспериментировали с кавер-концертами

Все, что вы так страстно пересматриваете у себя дома, можно еще и послушать. Пять музыкантов — лауреатов международных конкурсов, исполнили саундтреки из популярных фильмов, сериалов и видеоигр. От легендарных «Звездных войн» до нашумевшего «Ла — Ла- Ленда».Звучала даже тема из забытого «Супер Марио».

Полуторачасовой концерт, удивитесь, слушал полный зал. Что ни кавер, то аплодисменты.

Карина Искакова, гость концерта:

— Приятно слышать музыку, которую мы на регулярной основе слушаем в кинофильмах, сериалах. Увидеть здесь в живую звук — это здорово!

Мирас Махметов, гость концерта:

— Саундтреки — это такая тема, которая всем интересна. У всех есть любимые фильмы. Особенно понравился «Гэтсби» и «Звездные войны». Ты не только слушаешь музыку, ты больше вспоминаешь свою жизнь, прекрасные моменты, которые связаны с этой музыкой.

В мире подобные шоу — нормальная практика. У нас это пока на экспериментальном уровне. В Алматы концерт прошел во второй раз.

В будущем у нас в планах создать целый оркестр «Soundtrack orchestra» в Алмате. Потому что это своя специализация «film music” чтобы она была именно заточена на это. В планах — расширяться и делать концерты в более больших пространствах, со всякими картинками, видео, лазерах.

А раз уж публике нравится, тянуть с этим делом не станут. По словам Булата, казахстанские ценители кино и музыки смогут увидеть полноценные перформансы уже в следующем году.