Ночь страха

Пятница 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: ужасы, триллер, комедия

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Колин Фаррелл, Антон Ельчин, Тони Коллетт, Дэвид Теннант, Имоджен Путс, Кристофер Минц-Плассе, Дэйв Франко, Рейд Юинг, Уилл Дентон, Сандра Вергара

О фильме: Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике своей ученической карьеры: он популярен среди сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Он становится настолько крут, что начинает избегать своего когда-то лучшего друга Эда. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству прописывается Джерри.

На первый взгляд он кажется хорошим парнем, но все же что-то с ним не так, хотя никто этого не замечает, даже мать Чарли. После анализа странного поведения соседа Чарли приходит к ужасному, но, увы, единственному верному заключению: под лживой маской Джерри скрывается кровожадный вампир, который сделал его район своими охотничьими угодьями.

Не в силах убедить кого бы то ни было в своей правоте, Чарли обращается за помощью и советом к популярному иллюзионисту из Лас-Вегаса Питеру Винсенту, рассчитывая, что кудесник поможет ему избавиться от монстра.