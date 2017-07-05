Неге ашылмайды?? Өтінемін бəрін реттесеңіздер
Браузеріңізді ауыстырып көріңіз. Бізде бәрі көрсетіп тұр.
у меня включилсяю но чуть катып тур
Брқ брқ деп көрсетіп тұрғо дұрыс көрсетпейді
Yнеге көрсетпей жатыр???
А Талдыкорган?
Добавьте пожалуйста в ютуб, на этом сайте не показвает
нтк закиньте лучше в ютуб,
ААААА
у меня все показывает
Мы выясним, в чем проблема, в ближайшее время ничего зависать не будет.
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«НТК» - это первый развлекательный канал с 21 часовым вещанием во всех городах и региональных центрах Республики Казахстан. Основой программной стратегии канала являются юмористические, развлекательные и познавательные передачи.
15 Комментарии “Тараз”
Неге ашылмайды?? Өтінемін бəрін реттесеңіздер
Браузеріңізді ауыстырып көріңіз. Бізде бәрі көрсетіп тұр.
у меня включилсяю но чуть катып тур
Брқ брқ деп көрсетіп тұрғо дұрыс көрсетпейді
Yнеге көрсетпей жатыр???
А Талдыкорган?
Добавьте пожалуйста в ютуб, на этом сайте не показвает
нтк закиньте лучше в ютуб,
ААААА
у меня все показывает
Мы выясним, в чем проблема, в ближайшее время ничего зависать не будет.