Неужели дождались? Правда ли, что сериал «Физрук» станет полнометражным?

Полюбившийся зрителям НТК сериал «Физрук» в скором времени превратится в полнометражный фильм.

К радости фанатов, в картине будут сниматься уже знакомые герои Дмитрия Нагиева, Анастасии Паниной и Владимира Сычева. Название будущего комедийного боевика — «Физрук спасает Россию». По словам авторов, это будет отдельная новая история. И, если вы не смотрели сериал, то все равно легко погрузитесь в сюжет.

Теперь Фома не только шары катает. Он умудрился сесть в депутатское кресло и стал серьёзным семьянином. Но проблемы, видимо, его так любят, что на его пути появляется злодей-манипулятор. В итоге, чтобы спасти себя, брак и даже репутацию целой страны, физруку придётся очевидно не сладко. Съёмки полного метра закончатся к осени 2018 года, а там и премьера не за горами.