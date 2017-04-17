Неудержимые

Пятница 00:00

Год выхода: 2010

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссер: Сильвестр Сталлоне

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Жизель Итье, Рэнди Кутюр, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Микки Рурк, Эрик Робертс, Дэвид Зайас

О фильме: Отряд профессиональных наёмников и отчаянных парней во главе с Барни Россом получает непростое задание — любой ценой найти и уничтожить кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и сеющего хаос в южноамериканской стране.

Отправляясь на выполнение нелёгкой миссии, закалённые огнём и водой, прошедшие не одну войну, люди Росса попадают в самое пекло. Отныне им придётся выживать: сплотиться и достигнуть цели, либо отчаяться и погибнуть. И всё же эти храбрые, поистине невозмутимые ребята готовы реализовать даже не реализуемое. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд…