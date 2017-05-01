Неудержимые 3

Пятница 00:00

Год выхода: 2014

Страна: США, Франция

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссер: Патрик Хьюз

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Арнольд Шварценеггер, Рэнди Кутюр

О фильме: Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшем вместе с Барни команду «Неудержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становится безжалостным торговцем оружием и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено убить. Или по крайней мере он сам так считал. Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумевший обмануть смерть, поставил себе цель покончить с «Неудержимыми» — но у Барни на этот счет свои планы. Барни решает, что в его борьбе «свежий» подход можно противопоставить старым методам, и пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и технически более подкованные. Так у членов команды «Неудержимых» начинается новая эра. Последняя миссия превращается в столкновение между представителями классической старой школы и экспертами в высоких технологиях.